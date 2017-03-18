天氣急凍華府櫻花死一半 下週末最美

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美國國家公園管理局（National Park Service）今天表示，這週驟冷凍死華府嬌客半數櫻花，剩下的櫻花預計下週末盛開。

法新電報導，天候異常溫暖後，接著急凍，讓華府民眾對當地超過3000顆櫻花感到擔心。

美國國家公園管理局發言人李特斯特（Mike Litterst）在聲明中說，氣溫突然掉到攝氏零下5度，幾乎凍死所有已進入開花期晚期「蓬鬆的白色」櫻花。

李特斯特本週稍早告訴記者，氣溫若掉到約攝氏零下2.5度，就會開始對櫻花造成損害。

李特斯特說，剩餘的櫻花目前處於開花初期，似乎僅5%受損。

華府潮汐湖（Tidal Basin）畔若70%吉野櫻綻放，就進入盛開期，但現在因太多櫻花凍死影響國家公園管理局的預測模式，讓盛開期變得難以預估。

但透過過去資料和當前預測，園藝家預期華府櫻花將在「約下週末」盛開。（譯者：中央社蔡佳伶）1060318

(中央社)