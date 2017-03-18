天氣急凍華府櫻花死一半 下週末最美
美國國家公園管理局（National Park Service）今天表示，這週驟冷凍死華府嬌客半數櫻花，剩下的櫻花預計下週末盛開。
法新電報導，天候異常溫暖後，接著急凍，讓華府民眾對當地超過3000顆櫻花感到擔心。
美國國家公園管理局發言人李特斯特（Mike Litterst）在聲明中說，氣溫突然掉到攝氏零下5度，幾乎凍死所有已進入開花期晚期「蓬鬆的白色」櫻花。
李特斯特本週稍早告訴記者，氣溫若掉到約攝氏零下2.5度，就會開始對櫻花造成損害。
李特斯特說，剩餘的櫻花目前處於開花初期，似乎僅5%受損。
華府潮汐湖（Tidal Basin）畔若70%吉野櫻綻放，就進入盛開期，但現在因太多櫻花凍死影響國家公園管理局的預測模式，讓盛開期變得難以預估。
但透過過去資料和當前預測，園藝家預期華府櫻花將在「約下週末」盛開。（譯者：中央社蔡佳伶）1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。