大方認愛 余文樂：都35歲了無所謂

演員余文樂、曾志偉為電影「一念無明」來台宣傳，余文樂去年底在Instagram認了與王棠云的戀情，他今天對於戀情問題也都如實回答，笑說「我都35歲了，無所謂」。

「一念無明」去年獲得金馬獎最佳新導演獎、最佳女配角獎，當時被認為是入圍遺珠的余文樂，今年以本部片入圍香港金像獎最佳男主角，這也是他入行17年，首次入圍金像獎，他說能被提名感到很開心，但還是把成就歸功於幕後團隊。

導演黃進、余文樂今天在台灣宣傳「一念無明」，原本沒有要出席的曾志偉卻突然現身，他昨天和女兒曾寶儀在佛光山演講，得知余文樂來台，原本要立刻飛往歐洲拍戲的曾志偉，立刻把班機延後，陪同一起宣傳、受訪。

余文樂去年底在Instagram大方認了與王棠云戀情，他今天說，「不是認定，是被逼的，因為被拍到了」，不過他也認為「我都35歲了，無所謂」，面對媒體詢問戀情，他也大方回答。

余文樂提到，過去他一年會接7、8部片，很容易像在「一念無明」當中他飾演的角色一樣，會把情緒憋著，如果沒有管道宣洩，很容易累積到爆炸，但現在他縮減拍片量，也比較能調適自己的情緒，問他是否因為時間多了才能談戀愛，他說，「我只戀愛3個月，應該跟這個沒有關係」。

余文樂拍「一念無明」只拍14天，期間情緒起伏很大，問他是否會帶女友看片，他說，「她有時間會看」，倒是他自己「這個片子我不會再看」，看了情緒會太沉。1060318

(中央社)