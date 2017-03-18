大方認愛 余文樂：都35歲了無所謂
演員余文樂、曾志偉為電影「一念無明」來台宣傳，余文樂去年底在Instagram認了與王棠云的戀情，他今天對於戀情問題也都如實回答，笑說「我都35歲了，無所謂」。
「一念無明」去年獲得金馬獎最佳新導演獎、最佳女配角獎，當時被認為是入圍遺珠的余文樂，今年以本部片入圍香港金像獎最佳男主角，這也是他入行17年，首次入圍金像獎，他說能被提名感到很開心，但還是把成就歸功於幕後團隊。
導演黃進、余文樂今天在台灣宣傳「一念無明」，原本沒有要出席的曾志偉卻突然現身，他昨天和女兒曾寶儀在佛光山演講，得知余文樂來台，原本要立刻飛往歐洲拍戲的曾志偉，立刻把班機延後，陪同一起宣傳、受訪。
余文樂去年底在Instagram大方認了與王棠云戀情，他今天說，「不是認定，是被逼的，因為被拍到了」，不過他也認為「我都35歲了，無所謂」，面對媒體詢問戀情，他也大方回答。
余文樂提到，過去他一年會接7、8部片，很容易像在「一念無明」當中他飾演的角色一樣，會把情緒憋著，如果沒有管道宣洩，很容易累積到爆炸，但現在他縮減拍片量，也比較能調適自己的情緒，問他是否因為時間多了才能談戀愛，他說，「我只戀愛3個月，應該跟這個沒有關係」。
余文樂拍「一念無明」只拍14天，期間情緒起伏很大，問他是否會帶女友看片，他說，「她有時間會看」，倒是他自己「這個片子我不會再看」，看了情緒會太沉。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。