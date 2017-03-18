雙十國中女排三連霸 林佳龍臉書祝賀
台中市雙十國中技壓台北市大安國中拿下全國女排甲級聯賽冠軍，勇奪三連霸佳績。台中市長林佳龍獲知喜訊後，在臉書粉絲專頁發布恭賀文，以「永不放棄、球不落地；雙十女排、三連霸主」讚揚女排隊的絕佳表現，許多市民看到貼文也紛紛按讚分享，為選手再度奪下佳績喝采。
「叫你第一名！」林佳龍PO文表示，雙十國中女排隊成軍多年，征戰各地戰績輝煌，近年大小戰役都名列茅。今年在全國國民中學女子甲級排球聯賽中，以三場全勝的氣勢力克對手，將是繼103、104兩個學年度之後，再度蟬聯封后，順利將冠軍旗留在台中市，可說是台中的驕傲。
他呼籲全體市民將這個訊息分享給所有關心大台中排球的朋友，也感謝市民的支持，並邀請大家持續為扎根基層體育運動一起努力。
網友看到林佳龍貼文，紛紛留言說「三連霸主，真是台中之光！」、「學妹讚讚讚！」、「雙十真棒！」對女排的好表現感到與有榮焉，也感謝選手與教練的辛苦付出。
(中時)
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