解除分期設定詐騙 金石堂網路書店居冠

刑事局統計「金石堂網路書店」最常遭詐騙集團冒用。(林郁平翻攝)

刑事局與Whoscall合作，在全台近3萬台ATM機台明顯處張貼「注意！操作ATM解除分期設定是詐騙電話」的貼紙。(林郁平翻攝)

詐騙集團假冒網購業者，以員工操作錯誤，導致訂單變成12筆分期付款，要求買家操作ATM解除分期設定進行詐騙，是所有詐騙案件的首位。刑事局統計發現，其中以「金石堂網路書店」最常遭歹徒冒用，去年總共有697名消費者被騙，今年迄今，金石堂網路書店的消費者，占解除分期詐騙案件的4成，成為被害最大宗。

刑事局表示，去年「金石堂網路書店」名列詐騙集團最愛冒用的網購平台第1名，今年被害案件仍持續高居不下，截至目前為止，解除ATM分期付款而遭詐騙的被害案件共550件，金石堂網路書店就囊括近4成被害者。

警方表示，詐騙集團清楚掌握消費者交易資訊，令消費者誤信為真而被騙。金石堂網路書店疑未能加強資安防護、未善盡保護消費者個資責任，導致詐騙集團疑似竊取訂單資料，受害民眾因詐騙集團掌握消費者購物明細、訂購日期、商品金額、付款取貨方式等資料，進而要求受害民眾前往ATM解除分期設定，呼籲消費者應慎選優良賣家，切莫因網購而造成個資被詐騙集團利用。

刑事局今年與Whoscall再度合作，在全台近3萬台ATM機台明顯處張貼「注意！操作ATM解除分期設定是詐騙電話」字樣貼紙，提醒民眾勿相信詐騙集團冒用網購平台，使用話術欺騙消費者前往ATM解除分期付款設定。

刑事局表示，「解除分期設定」絕對是詐騙！另鼓勵民眾下載「165反詐騙App」，掌握最新詐騙資訊，作為民眾防詐騙的守門員，並可參考App中每周公布的「民眾通報高風險賣場排名」，慎選優良購物平台進行網路購物；另可下載「Whoscall App（象卡來)」過濾不明來電，避免因接獲詐騙集團電話而落入詐騙集團陷阱。

(中時)