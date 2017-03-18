解除分期設定詐騙 金石堂網路書店居冠
詐騙集團假冒網購業者，以員工操作錯誤，導致訂單變成12筆分期付款，要求買家操作ATM解除分期設定進行詐騙，是所有詐騙案件的首位。刑事局統計發現，其中以「金石堂網路書店」最常遭歹徒冒用，去年總共有697名消費者被騙，今年迄今，金石堂網路書店的消費者，占解除分期詐騙案件的4成，成為被害最大宗。
刑事局表示，去年「金石堂網路書店」名列詐騙集團最愛冒用的網購平台第1名，今年被害案件仍持續高居不下，截至目前為止，解除ATM分期付款而遭詐騙的被害案件共550件，金石堂網路書店就囊括近4成被害者。
警方表示，詐騙集團清楚掌握消費者交易資訊，令消費者誤信為真而被騙。金石堂網路書店疑未能加強資安防護、未善盡保護消費者個資責任，導致詐騙集團疑似竊取訂單資料，受害民眾因詐騙集團掌握消費者購物明細、訂購日期、商品金額、付款取貨方式等資料，進而要求受害民眾前往ATM解除分期設定，呼籲消費者應慎選優良賣家，切莫因網購而造成個資被詐騙集團利用。
刑事局今年與Whoscall再度合作，在全台近3萬台ATM機台明顯處張貼「注意！操作ATM解除分期設定是詐騙電話」字樣貼紙，提醒民眾勿相信詐騙集團冒用網購平台，使用話術欺騙消費者前往ATM解除分期付款設定。
刑事局表示，「解除分期設定」絕對是詐騙！另鼓勵民眾下載「165反詐騙App」，掌握最新詐騙資訊，作為民眾防詐騙的守門員，並可參考App中每周公布的「民眾通報高風險賣場排名」，慎選優良購物平台進行網路購物；另可下載「Whoscall App（象卡來)」過濾不明來電，避免因接獲詐騙集團電話而落入詐騙集團陷阱。
(中時)
關鍵字：金石堂網路書店
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。