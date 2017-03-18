中市愛心食物銀行送暖 月助2500戶弱勢獲溫飽
台中市愛心食物銀行開辦至今已有3間實體分店、10間聯盟店及33處發放站，根據去年執行狀況，每月約有2500戶弱勢民眾受惠。
為讓物資能穩定供輸、確保服務受助戶，台中市政府社會局經檢視先前未獲議會通過的預算項目，追加編列600萬元辦理充實愛心食物銀行物資採購，盼議會支持保障民生需求。
社會局表示，根據去年食物銀行執行狀況，在物資採購部分由本預算支出600萬元，每月約有2500戶弱勢民眾受惠，平均每份物資約以300元採購，可提供10至12種豐富的品項。
主要援助有下列情形的民眾：列冊低收、中低收入戶但生活仍陷困、三餐難繼者；主要負擔家計者1/2以上或皆失業，又有就讀高中以下子女，生活陷困、三餐難繼者；以及其他因素確實急需食物銀行濟助者。
社會局長呂建德指出，台中市於101年成立全國第一家實體食物銀行，並首創訂定「台中市愛心食物銀行自治條例」於去年1月實施，截至目前愛心食物銀行共有3間實體分店、10間聯盟店及33處發放站，提供民眾多元化物資供應，並有物流公司無償提供物資配送，並為需要冷凍的食品提供大型倉儲。
未來市府將持續推廣並尋覓合適發放點，讓受助民眾領取物資更便利。
此外，社會局也推廣社會各界共同響應剩食不浪費，透過食物銀行網絡將還可食用的多餘食物捐贈出來、再分配予需求者，逐漸降低採購物資的成本，希望建構台中成為一個友善的無飢餓城市。
(中時)
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