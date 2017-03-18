興大就業博覽會求職人潮多
「勇往職前，齊得先機」就業博覽會，今天在中興大學惠蓀堂登場。今年有56家廠商參加，提供7000個工作機會，包括；聯華電子、台積電、大立光電、友達光電、矽品、永豐銀、永信藥品等知名廠商。其中逾七成職缺薪資達到3萬元，聯華電子更一口氣釋出2000個工作機會，大舉徵才。
台中市副市長張光瑤表示，此次就業博覽會提供個職缺，為業界與求職者搭建起良好的媒合平台。他同時也提醒求職者，要把自己準備好，除勤勞外，遇困難是否懂得動腦與變通更是重要，企業看中的往往是員工解決問題與接受挑戰的能力。
市府與興大合辦的就業博覽會至今邁入第13年，是中部地區最具代表性的徵才活動。此次參加的五56家廠商中，包含科技/製造業35家、服務業21家。薪資待遇方面，逾七成職缺薪資達3萬以上，也有不少逾4萬薪資水準的工作，其中「永豐商業銀行」釋出儲備幹部職缺，薪資最高達7萬元；聯華電子徵求600位研發工程師、400位製程整合工程師、500位製程工師、500位設備工程師，共開出2000個職缺，數量最多，大學起新3萬8000元起。
台中市職涯發展中心在活動現場提供圖卡式職涯諮詢服務，帶領民眾運用活潑圖卡，探索自己的潛意識，勾勒出職涯規劃的輪廓，協助求職朋友找出職涯方向掌握美好人生。另設置職場體驗專區，邀請友達光電現場教導民眾穿上無塵衣，體驗工程師在無塵室中工作的感覺，並結合「靈巧度大考驗」趣味競賽，開放民眾體驗。
(中時)
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