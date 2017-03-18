出生就開始復健 2歲脊柱側彎男童能走了

男童「袋子」患有先天性脊柱側彎，身體明顯歪曲，經2年復健後，終於可自己走路。（台灣脊柱側彎關懷協會提供）

袋子媽媽和袋子。（台灣脊柱側彎關懷協會提供）

2歲的男童袋子，患有先天性脊柱側彎，出生時脊柱側彎便達72度，手腳各有多指、併指、缺指等畸形狀況，心臟、腎臟、生殖系統也受脊柱壓迫而異常，經過近2年的矯正、手術治療，終於進步到能自我行走。醫師指出，全台約有逾2％幼童受先天性脊柱側彎所苦，約4~6個月要動一次手術，但務必把握0~3歲的黃金治療期。

收治該病例的台北榮總新竹分院骨科部主治醫師黃博彥說，先天性脊柱側彎的療程複雜，以袋子為例，出生3個月到1歲8個月間，需接受樹脂做的全身體石膏矯正，每2~3個月便要全身麻醉來更換體石膏，「代表2~3個月才能洗一次澡，病童夏天相當難熬」；現則進展到矯正背架，復健和洗澡時間外、都需死緊的綁著；在近2歲的時候，已可不靠他人攙扶，慢慢地自己行走。

黃博彥表示，脊柱側彎有分10歲以下的幼年期、和10歲以上的青春期，幼年期發生率約2％，「超過9成無法在照超音波時被發現」，若未即時治療，不僅易會外觀畸形，心肺機能也可能惡化；他解釋，脊柱側彎可能影響胸廓、使得胸左右容積不同，影響受壓迫那側的肺臟發育。

袋子媽媽表示，脊柱側彎的家庭相當辛苦，除了龐大的醫療費，家長要花大量時間陪伴病童復健，「家庭、工作、治療方面很難面面俱到。」在北榮擔任志工的小綺老師指出，就連像袋子這樣重症的病童，也不符合重大傷病、身心障礙資格，3歲後的嬰幼兒保險優惠將終止，特殊狀況也必然無法參加任何醫療類保險，她曾遇過很多重症患者，因家中經濟問題而無法接受手術治療，看在心裡相當難過。

台北榮總院內收治近50名先天性脊柱側彎病童，今日也和脊柱側彎的病友家屬，正式成立台灣脊柱側彎關懷協會。 盼幫助病友和家屬建立正確的疾病認知，並結合相關資源，讓病友能順利就學、就醫和就業。

(中時)