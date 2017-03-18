花蓮區漁會代表選舉 有史以來最激烈
花蓮區漁會今天舉行會員代表選舉，因今年參選人數爆炸，選前風波不斷，檢調還曾大動作約談漁會代表及理、監事候選人等10餘名，花蓮縣政府漁牧科指出，會員代表呈現44搶27席名額，尤其攸關理事長及總幹事結果，選情緊繃堪稱歷年最激烈。
第16屆合格投票的會員代表人數，有3906人，花蓮從南到北共分為13個投開票所，受到選情激烈影響，花蓮區漁會現場公務與警政人力布署人數眾多，整個港區也有許多巡查員警，花蓮縣政府漁牧科表示，往年投票率約五成至五成五，今年選情激烈，投票率突破六成，是近年來最近激烈的一次。
有意競選理事長的黃智明以164票高票入選代表，現任理事長簡光台則以71票順利順利通過代表門檻，其中日前因「債信紀錄不良」被取消理事參選資格的侯榮君也以101票奪下代表資格，其中花蓮選區第7組出現游再發、黃逸華同票競爭第三席的狀況，最後由游再發抽籤取得席位。
本月28日將進行理監事改選，多達18人有意角逐9名理事名額，隨著代表名單出爐，理事長人選也逐漸浮出檯面，距離新任理事長選舉及遴聘總幹事作業僅剩不到20天，選戰進入白熱化階段。
獲前總幹事王鐙億全力相挺的漁會現任秘書李凱明，雖暫居一人獨自候聘總幹事優勢，外界仍認為，力抗來勢洶洶的「簡派」人馬，要獲得5席理事同意遴聘不容易，選情變數仍待理監事名單出爐後更加明朗化。
(中時)
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