中市徵收補償費跨縣市合作申領 再增苗栗縣
台中市政府地政局擴大實施跨縣市互為代收人民申領徵收補償費、保管款案件，除了原已合作的15個縣市政府外，今年2月底再增加苗栗縣政府，讓民眾可就近申領補償費及保管款，不受轄區地域限制，減少奔波。
台中市政府自104年5月起陸續與台北、新北、桃園、台南及高雄5個直轄市政府，以及基隆、宜蘭、新竹縣市、南投、雲林、屏東、台東、澎湖、金門10個縣市政府合作，實施跨縣市互為代收人民申領徵收補償費、保管款案件。
台中市政府地政局長張治祥表示，台中民眾如果不方便親自到這些外縣市領取徵收補償費或保管款，可將領取文件送到中市府地政局，再轉送給該縣市政府辦理。
而居住外地的民眾要領台中市的徵收補償費，也可將領取文件送到就近的縣市政府，免除車程往返的時間和交通成本，希望藉由跨縣市的行政協助，提供更便民的服務。
(中時)
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