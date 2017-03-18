T點高球賽 盧曉晴劉依貞18名

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台灣高球女將盧曉晴、劉依貞今天在T點女子賽次輪交出70桿成績，兩人同以合計142桿成績，讓排名上升到並列18名。

女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金7000萬日幣（約新台幣1900萬元）的T點女子賽（T-Point Ladies GolfTournament），當地時間17日起在日本的鹿兒島進行3回合共54洞的賽事。

首輪劉依貞打出2鳥、2柏忌，盧曉晴打出5鳥、3柏忌、1雙柏忌，兩人以72桿並列37名。

今天劉依貞打出4鳥、2柏忌，盧曉晴打出3鳥、1柏忌，兩人都交出單輪70桿成績，也再以兩輪合計低於標準桿2桿的142桿成績並列18名。

首輪同樣以72桿並列37名的姚宣榆，次輪抓下3隻小鳥，但吞下4個柏忌，打出高於標準桿1桿的73桿，兩輪合計145桿成績並列39名。

而連續兩天打出73桿的蔡佩穎，以合計146桿成績並列47名。

日本女將菊地繪理香（Erika Kikuchi）首輪打出8鳥、1柏忌的65桿，次輪她打出3鳥、0柏忌的69桿，續以合計低於標準桿10桿的134桿成績，獨居領先位置。1060318

(中央社)