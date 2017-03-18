春來了 林初埤木棉花道火紅綻放
台南白河的「林初埤木棉花道」開花了，也代表春天來了。這條綿延數公里的花道，被西班牙旅遊休閒網站列為全球15大最美花海漫步道之一，讓許多人流連忘返。
在悠揚音樂聲中，台南市長賴清德今天在林初埤木棉花道和民眾賞花品茶，共享春日，賴清德說，真是人間仙境。
白河林初埤木棉花道是亞洲唯一入選西班牙旅遊休閒網站全球15大最美花海漫步道的景點，每年3、4月開花，花期不長，只有2個星期，主要地點分布在南90縣道及附近沿途路段。
林初埤木棉花道開花，也代表春天來了，火紅的木棉花一一綻開，彷彿大地重生，許多民眾利用周休2日趕來賞花留影。
統計顯示，自從入選全球最美花海漫步道之一後，林初埤木棉花道人氣高漲，2015 年開花時節吸引近20萬人次，去年逾30萬人次。
賴清德表示，林初埤花道受注目，很多人開始發現將軍區、東豐路也有木棉花道，也注意到黃花風鈴木等其他花卉。他已指示盤點台南可種植花樹的道路，以打造花園城市為理想目標。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。