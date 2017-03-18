春來了 林初埤木棉花道火紅綻放

我要評比

台南白河的「林初埤木棉花道」開花了，也代表春天來了。這條綿延數公里的花道，被西班牙旅遊休閒網站列為全球15大最美花海漫步道之一，讓許多人流連忘返。

在悠揚音樂聲中，台南市長賴清德今天在林初埤木棉花道和民眾賞花品茶，共享春日，賴清德說，真是人間仙境。

白河林初埤木棉花道是亞洲唯一入選西班牙旅遊休閒網站全球15大最美花海漫步道的景點，每年3、4月開花，花期不長，只有2個星期，主要地點分布在南90縣道及附近沿途路段。

林初埤木棉花道開花，也代表春天來了，火紅的木棉花一一綻開，彷彿大地重生，許多民眾利用周休2日趕來賞花留影。

統計顯示，自從入選全球最美花海漫步道之一後，林初埤木棉花道人氣高漲，2015 年開花時節吸引近20萬人次，去年逾30萬人次。

賴清德表示，林初埤花道受注目，很多人開始發現將軍區、東豐路也有木棉花道，也注意到黃花風鈴木等其他花卉。他已指示盤點台南可種植花樹的道路，以打造花園城市為理想目標。1060318

(中央社)