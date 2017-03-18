南投林縣長視察草屯水資源回收中心 對工程進度超前表達高度肯定

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▲南投縣長林明溱〈左〉視察草屯鎮水資源回收中心，聽取工程人員報告了解工程進度。（楊樹煌攝）

▲草屯鎮水資源回收中心工程目前施工情形。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱關心草屯鎮水資源回收中心工程進度，在縣府工務處長陳錫梧陪同下，特地前往草屯上林里視察並聽取工程簡報，林縣長對工程進度超前，預計8月份可啟用通水，未來對草屯居民生活提升和河川水質淨化有極大助益，表達高度肯定。

林縣長表示，斥資3億7,637萬8千元進行的草屯鎮水資源回收中心，工程採統包方式進行，原訂106年底完工，在承包廠商盡心施工下，不僅工程品質和技術都符合要求，且工程進度大幅超前。

林縣長並指出，工程完工後，未來草屯鎮生活污水接管處理淨化後，將可改善原有生活污水和雨水合流、造成水溝惡臭、蚊蟲孳生等情形，並可改善溪洲埤排水、隘寮溪、貓羅溪等河川水質，減低對河川水質優養衝擊，對改善草屯鎮居住環境衛生，提升鎮民生活品質將有很大幫助。

南投縣污水下水道建設草屯系統污水下水道建設首期工程預計在109年完成，用戶接管戶數約9,190戶，該中心平均每日可處理10,000立方公尺的生活污水，可提升南投縣用戶接管普及率5.26％。

(中時)