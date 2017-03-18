基隆捷運變輕軌 郝龍斌痛批：髮夾彎

活動現場。(黃靖惠攝)

國民黨副黨主席郝龍斌今天抵達基隆參加「政見發表」活動。(黃靖惠攝)

總統蔡英文昨天宣布建基隆輕軌捷運，引起外界質疑是選前假議題，國民黨副黨主席郝龍斌今天抵達基隆參加「政見發表」活動，面對媒體詢問對於輕軌看法，郝龍斌痛批民進黨捷運到基隆成髮夾彎，捷運變成輕軌。

郝龍斌說，民進黨政府一到選舉就開選舉支票綁樁，過去也曾提出八年八百億來治水方案，保證不再淹水，但中、南部也照樣淹水，也提出「兩兆雙星」計畫，結果面板及DRAM不僅沒有具體實現，還成為兩顆流星。

他說，民眾希望的是財政能夠負荷、經濟能夠成長、民眾能夠賺錢，不能忍受亂開支票造成財政崩潰及負擔，「輕軌」和「捷運」絕對不一樣，應該要先要有有一個完整規畫、評估路線是否可行，不然貿然來承諾不見得做得成。至於是否是假議題?他說，沒有事先規畫就會淪為一個「空話」。

他說，小英宣布要80億元給基隆建輕軌，當初不是承諾捷運到基隆嗎？而且捷運到基隆不是已經有了規畫，怎麼突然說轉彎就轉彎，這個髮夾彎轉成變輕軌捷運。輕軌捷運當初有無規畫？有無計畫？如果沒有這不是政策買票，什麼才叫政策買票，這不是綁樁，什麼才叫綁樁？

(中時)