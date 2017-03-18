嘉義區漁會選舉平和保持原狀
嘉義區漁會18日進行會員代表選舉，林派（綠營）挑戰長期掌權的黃派（藍營），開票結果出爐後，嘉義區漁會版圖依舊保持不變，藍營與綠營的會員席次為33：18，藍營勝出，席次過半。
18日上午9點開始投票，藍綠陣營總動員催票，選前賄選風聲不斷，檢警調全力戒備。設在布袋、東石、義竹及朴子等4鄉鎮市共34個投票所，投票踴躍。位在嘉義縣布袋鎮嘉義區漁會的計票中心，在開票過程中，在場的會員代表看著屬於藍營席次的票數逐漸增多，支持者的歡呼聲此起彼落，現任總幹事林俊雄也不斷接到恭賀電話。
(中時)
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