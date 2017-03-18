超過50年的祕密 藏在拼板舟裡
1艘超過50年歷史，停放在台東知本老爺酒店大廳的的蘭嶼傳統拼板舟，因年久掉漆、蟲蛀，經蘭嶼東清部落工藝師張馬群、張世凱父子巧手修繕後有了新生命，張世凱說，在施工過程中，讓他看到早期的造舟技術與智慧，也看見蘭嶼拼板舟更深層的海洋文化。
今天在知本老爺酒店大廳，散發著海洋的味道，剛修繕完工的蘭嶼傳統拼板舟，懸掛著飛魚干，舟裡有芋頭、豬肉，蘭嶼椰油國小的「小飛魚」表演展現男子氣慨的勇士舞，及演唱「美麗的大海」，迎接拼板舟新生命。
酒店總經理劉祖寧說，這艘拼板舟，停放在知本老爺大廳已有24年，是該酒店鎮店之寶，來自國內外的遊客都曾與它合照，因年久遭蟲蛀及油漆脫落，基於對原住民文化的尊重，特聘請蘭嶼工藝師父子張馬群、張世凱1刀1斧花了3周完成修繕。
張馬群表示，在施工過程中，意外發現船底接合處，還以「蘭嶼花椒」根部的棉絮狀纖維，這種工法在1978以後就沒有人使用，現代造舟更直接以南寶樹脂取代，另在船首的圖騰，以鐵釘、而非雕刀雕刻，推斷這艘船已有50年以上歷史，全台剩下不到10艘。
張世凱說，這艘拼板舟長約4米，為單人舟，舟上還可看到當年船主造舟的刀痕，及捕魚時與大海拚搏的魚線磨擦痕，在修繕的過程中，讓他看見早期的造舟技術，及海洋文化的智慧。
(中時)
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