新店參與式預算39案 19日投票
新北市議員陳儀君去年在新店區達觀里推動參與式預算獲廣大迴響，今年擴大辦理撥出議員建議款500萬元，從130項提案中選出39項做為公民選案，今天（18日）舉辦記者會暨提案說明會，提案人紛紛準備圖表、看板，還有人扮成電影《怪獸電力公司》的大眼仔爭取支持，相當有趣。
陳儀君表示，因達觀里成功經驗，她決定擴大至全新店區辦理，提撥500萬元議員建議款與財團法人婦女政策發展文教基金會合作，提出「參與式預算，新店五百萬」計畫，從去年7月15日起辦理33場說明會，約1450位區民參與。
截至去年12月31日，共收到130項提案，經4次審查會議決議，其中91項為可立即處理或公部門既定預算項目，直接由公部門直接執行，另39案納入計畫，內容涵括教育、文創、體育、社福、經建等5大領域。
副市長侯友宜今出席記者會，宣布區民投票今天起至4月8日，陳儀君製作4萬分選案公報及選票，另有小海報、宣導短片透過學校，讓孩子將訊息帶回家給家長了解，相關訊息也在臉書公布供民眾下載。
投票地點設於大豐社福館、青少年圖書分館、北新圖書分館、新店區公所、陳儀君議員服務處，年滿18歲以上者每人可勾選10項提案，4月10日公告投票結果，4月11日起依投票結果順位補助，每案上限50萬元，用完為止。
(中時)
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