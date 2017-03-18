中市府打造智慧、低碳、創新水湳轉運中心

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台中市府交通局長王義川表示，未來水湳轉運中心將整合國道客運及雙港輕軌系統等主要聯外及區內公共運輸系統。（盧金足攝）

台中市政府推動水湳經貿園區成為智慧城市的示範區，其中，園區五大亮點建築之一的水湳轉運中心，將整合國道客運及雙港輕軌系統等聯外及區內公共運輸系統，提供無縫轉乘服務。

為此，交通局將追加今年度預算8000萬元委託專業顧問團隊辦理工程設計，經議會同意後，即可在明年動工。

為分擔核心都市功能、平衡區域發展，交通運輸發展，交通局以公共運輸發展導向為策略，建構捷運(Metro)、鐵路(Rail)、轉運站(Bus)、自行車(Bike)等複合式公共運輸網(MR.B&B)。

推動水湳、台中、豐原、烏日、沙鹿、大甲、朝馬及霧峰等八大轉運中心，強化中部轉運樞紐，促進山海屯都多核心的均衡發展，做為交通路網間彼此串聯的樞紐，打造一小時交通生活圈。

交通局長王義川表示，水湳轉運中心為台中市八大轉運中心之首，定位為「國道客運為主、市區接駁為輔」的大型轉運中心，透過幹線公車、輕軌捷運等運具，與其他區域型轉運中心相互連接，提高民眾搭乘便利性，減少公車繞行時間，發揮大眾運輸系統服務能量。

未來水湳轉運中心將整合國道客運及雙港輕軌(LRT)系統等主要聯外及區內公共運輸系統，以水湳轉運站為核心，連結至台中國際機場、台中港、精密機械科技園區及中科園區。

並透過市區公車接駁，提供往來民眾方便、快速轉乘到台中各區域，享受無縫轉乘的公共運輸服務品質，同時兼顧區域均衡發展、落實公共運輸策略及強化交通路網連結。

王義川強調，水湳轉運中心是大台中公共運輸系統的一個里程碑，期盼議會給予支持，讓民眾享有更方便、快速及優質的公共運輸服務。

(中時)