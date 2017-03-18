中市府打造智慧、低碳、創新水湳轉運中心
台中市政府推動水湳經貿園區成為智慧城市的示範區，其中，園區五大亮點建築之一的水湳轉運中心，將整合國道客運及雙港輕軌系統等聯外及區內公共運輸系統，提供無縫轉乘服務。
為此，交通局將追加今年度預算8000萬元委託專業顧問團隊辦理工程設計，經議會同意後，即可在明年動工。
為分擔核心都市功能、平衡區域發展，交通運輸發展，交通局以公共運輸發展導向為策略，建構捷運(Metro)、鐵路(Rail)、轉運站(Bus)、自行車(Bike)等複合式公共運輸網(MR.B&B)。
推動水湳、台中、豐原、烏日、沙鹿、大甲、朝馬及霧峰等八大轉運中心，強化中部轉運樞紐，促進山海屯都多核心的均衡發展，做為交通路網間彼此串聯的樞紐，打造一小時交通生活圈。
交通局長王義川表示，水湳轉運中心為台中市八大轉運中心之首，定位為「國道客運為主、市區接駁為輔」的大型轉運中心，透過幹線公車、輕軌捷運等運具，與其他區域型轉運中心相互連接，提高民眾搭乘便利性，減少公車繞行時間，發揮大眾運輸系統服務能量。
未來水湳轉運中心將整合國道客運及雙港輕軌(LRT)系統等主要聯外及區內公共運輸系統，以水湳轉運站為核心，連結至台中國際機場、台中港、精密機械科技園區及中科園區。
並透過市區公車接駁，提供往來民眾方便、快速轉乘到台中各區域，享受無縫轉乘的公共運輸服務品質，同時兼顧區域均衡發展、落實公共運輸策略及強化交通路網連結。
王義川強調，水湳轉運中心是大台中公共運輸系統的一個里程碑，期盼議會給予支持，讓民眾享有更方便、快速及優質的公共運輸服務。
(中時)
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