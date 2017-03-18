穿亮色衣服，原來可以保命…

我要評比

霧峰分局員警和志工在霧峰區中正路、吉峰路口等重要路口宣導交通安全。(馮惠宜攝)

根據統計，交通事故多發生於傍晚天色昏暗時段，為維護行人安全，霧峰分局由副分局長楊明哲親率領同仁及志工在霧峰區中正路、吉峰路口(朝陽科大學學生公車轉運處)等重要路口宣導：汽機車應「禮讓行人」、行人應著亮衣「讓別人看見自己」。

警方發送反光手圈，宣導行人穿亮衣，於「清晨、夜間、濃霧及雨天」等視線較差時段，應注意安全，即是希望「爺爺奶奶亮起來」為銀髮族的用路安全提供多一層保障，並提醒民眾對高齡者能友善禮讓及養成守法習慣。

霧峰分局也提供以下小叮嚀供民眾參考:

一、 晨昏外出應穿著鮮艷衣褲或具反光材質衣物，配戴反光飾品，攜帶手電筒並開啟增加光源，以提醒其他用路人注意。

二、 穿越馬路不貪近，請走人行道、天橋、地下道，並依行人號誌指示穿越行人穿越道路(斑馬線)。

三、 面對來車靠邊走，人行道上較安全，穿越道路注意左右來車。

四、 勿邊走邊使用手機，隨時提高警覺、注意路口狀況，切勿任意穿越馬路。

(中時)