穿亮色衣服 原來可以保命…
根據統計，交通事故多發生於傍晚天色昏暗時段，為維護行人安全，霧峰分局由副分局長楊明哲親率領同仁及志工在霧峰區中正路、吉峰路口(朝陽科大學學生公車轉運處)等重要路口宣導：汽機車應「禮讓行人」、行人應著亮衣「讓別人看見自己」。
警方發送反光手圈，宣導行人穿亮衣，於「清晨、夜間、濃霧及雨天」等視線較差時段，應注意安全，即是希望「爺爺奶奶亮起來」為銀髮族的用路安全提供多一層保障，並提醒民眾對高齡者能友善禮讓及養成守法習慣。
霧峰分局也提供以下小叮嚀供民眾參考:
一、 晨昏外出應穿著鮮艷衣褲或具反光材質衣物，配戴反光飾品，攜帶手電筒並開啟增加光源，以提醒其他用路人注意。
二、 穿越馬路不貪近，請走人行道、天橋、地下道，並依行人號誌指示穿越行人穿越道路(斑馬線)。
三、 面對來車靠邊走，人行道上較安全，穿越道路注意左右來車。
四、 勿邊走邊使用手機，隨時提高警覺、注意路口狀況，切勿任意穿越馬路。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。