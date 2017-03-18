WBC》拜耶茲美技又來了 小熊推特：不意外

波多黎各拜耶茲對守備功夫一流。(美聯社)

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先前八強複賽對多明尼加演出「no-look tag」、技驚四座的波多黎各小將拜耶茲(Javy Baez)，18日碰頭美國隊又展美技守備，跑動間攔截強勁滾地球，雙膝跪地轉身回傳給一壘完成刺殺，流暢守備一氣呵成，小熊官方推特也打趣寫道，「噢，別覺得意外。」

波多黎18日八強複賽硬仗碰頭美國隊，6比5險勝，成為E組首支4強隊伍，波多黎各二壘手拜耶茲，6局上再展守備美技；美國隊強打荷斯莫(Eric Hosmer)擊出強勁一二壘間滾地球，但拜耶茲將眼見就要穿越的安打，直接沒收進手套，回傳一壘後自己激動拍打手套，精彩守備令大聯盟轉播球評都讚嘆。

小熊隊推特也分享拜耶茲美技守備。(翻攝自Twitter)

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守備在行，拜耶茲此役3打數1安打，具有腳程的他另外上演單場3盜壘，6局下自一壘連盜兩個壘包，積極搶攻助球隊該局取得6比3領先，儘管美國9局上攻勢再起，但波多黎各最終仍一分險勝。

24歲拜耶茲去年替小熊捧起睽違108年世界大賽冠軍，季後賽精彩美技打響名號，國聯冠軍戰5打點，還上演難見「盜本壘」，讓他與列斯特(Jon Lester)共同榮膺國聯冠軍戰MVP。經典賽他與柯瑞亞( Carlos Correa)、印地安人林鐸(Francisco Lindor)的加入，與莫里納(Yadier Molina)、貝爾川( Carlos Beltran)老將新秀聯手，盼能一舉奪冠不再銀恨。

(中時電子報)