陸半個月內 22城房市收緊調控
中國大陸新一輪的房市收緊調控在17日掀起一波浪潮。房地產研究機構統計，大陸近半個月已22個市、縣、區公布新一輪房市調控加碼政策。
中新網今天報導，分析認為，預計後續有更多重點城市跟進加碼調控，採取「認房又認貸」模式。
北京、石家莊、鄭州、廣州在17日先後發布房市的緊縮政策。
北京市昨天發布房市調控的新政策，距離上次2016年9月30日調控政策發布尚不足半年。17日新政對購買第2棟房的政策進行升級，採取「認房又認貸」的方式，同時提高買第2棟房的頭期款比例。
廣州新政也明確採「認房又認貸」規定，對於廣州市無房但有房貸紀錄者，採取普通住宅頭期款4成、非普通住宅頭期款7成的措施；同時提出非廣州市戶籍居民家庭需要5年個稅繳納證明或社保繳納證明，並不得通過補繳個人所得稅繳納證明或社會保險繳納證明購買住宅等政策。
報導說，粗略統計，從2016年9月30日開始，全大陸有33個城市公布逾103次有關房地產的約束性調控政策。北京、上海、廣州和深圳4個一線城市均採取「認房又認貸」政策。
中國城市房地產研究院院長謝逸楓統計，在北京之前，過去半個月已有18個市、縣、區實施新一輪地方房市限購、限貸等加碼的調控政策。例如，三亞、杭州、嘉善縣、南京、青島、南昌、贛州、連江縣、滁州市、張家口崇禮區、三河市、大廠縣、香河縣、固安縣、懷來縣、淶水縣、涿州市、天津武清區。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，北京、石家莊、廣州和鄭州相繼公布政策，說明新一輪的收緊政策序幕正式開啟，體現今年對於重點城市房地產市場穩定的重要導向和思路。1060318
(中央社)
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