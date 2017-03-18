中市教育局創意寫生活動宣導反毒理念
台中市政府教育局今天（18日）在文心森林公園舉辦「紫錐花運動─創意寫生活動」，鼓勵學生從事正當休閒活動，遠離毒品，共300多名參賽者共襄盛舉。教育局專門委員王淑懿也出席活動，呼籲學生勇敢對毒品說「不」，並將反毒的理念推廣出去。
王淑懿表示，透過正當休閒活動，學生可建全身心發展，鼓勵家長多多帶領孩子參加，除了增加藝術涵養，也讓孩子能遠離毒品，並建立正確反毒知識，讓反毒理念推廣出去。
教育局根據法務部統計數據指出，近年來國中、高中青少年毒品案件比例有上升趨勢，尤其國中生正處於情緒不穩定時期，容易受同儕影響及毒品誘惑，希望藉此活動號召社會大眾透過網路、社群的影響力，傳達反毒正確常識，不再讓青少年誤入吸毒陷阱。
反毒創意寫生活動共300多人參賽，教育局規劃明年度將持續擴大辦理，鼓勵全市師生參與這項深具意義的活動，同時將反毒的種子，傳播到每一所學校，深植在每一個學子心中
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(中時)
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