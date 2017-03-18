基層漁會代表選舉 苗縣2區漁會選情平和

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苗栗縣南龍區與通苑區漁會今天進行第10屆會員代表選舉，投票期間從上午9點到下午1點，漁民小組組長選出28位、會員代表選出69位，各投開票所選舉情形非常順利，平均投票率為41.23％，現場狀況平和。

各區漁會於會員代表選出後，將於28日召開會員代表大會選舉理事、監事及全國漁會代表，4月7日召開理、監事會，選舉理事長、常務監事及聘任總幹事。

(中時)