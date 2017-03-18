狄馬克經典賽後援放火 黃甘霖：不可能不擔心
統一獅今年找來的後援洋投狄馬克（Mike DeMark），14日結束經典賽首輪賽事後，今天（18日）抵台向獅隊報到，預計20日正式投入訓練，雖然他在這次經典賽表現不理想，但獅隊代總教練黃甘霖認為，經過調整後，他或許會有驚人表現。
狄馬克今年被獅隊設定為終結者，他在來台前先代表義大利出征經典賽，只是首輪3場登板表現都不如預期，3次後援上場都沒守住，對此黃甘霖表示：「看到他在WBC表現不擔心是不可能的，但既然能夠進入國家代表隊，相信也有一定的實力。」
黃甘霖認為，狄馬克在經典賽表現不佳的原因，可能是還沒調整到最佳狀態，希望他能盡快投入球隊訓練，透過練習和熱身賽才能才能真正瞭解他的實力，「或許調整過後，可能會有驚人表現也不一定。」
狄馬克在結束首輪賽事後，今早飛抵台灣，預計休息2天調整時差，下周一起隨隊球隊訓練。至於2名先發洋投布魯斯、福瑞多則都已在熱身賽登板。
(中時電子報)
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