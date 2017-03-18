仁武區澄觀社區照顧關懷據點「三樂學堂」正式揭牌成立
仁武區澄觀社區發展協會理事長謝文王有鑑於社區內老化人口趨多，召募社區居民加入志工行列，籌備2年時間，多方奔波籌畫，17日正式揭牌成立了仁武區第10個據點「三樂學堂」。
社會局姚局長雨靜、謝副局長琍琍、長青中心姚昱伶主任、仁武區呂世榮區長、澄觀社區發展協會理事長謝文王、大灣里里長謝瑋原等及在地仕紳為據點揭牌，據點長輩勁歌熱舞的演出，為活動增添熱鬧與活力。
社會局表示，「三樂學堂」的籌組過程艱辛，2年前開始號召組織志工，期間因志工不穩定性一度運作停擺，所幸他與里長想要照顧里內長輩的心繼續堅持下去，從長輩名冊的取得、進行關懷訪視、電話問安服務及志工培力等課程慢慢展開，據點雛型開始呈現，做了多方努力，最後導入聖功社會福利慈善基金會資源協助，才共同促成據點的成立。
社會局指出，目前參與據點的長輩有35位，其中86歲的徐新全阿公轉變最令人訝異，徐阿公以前在家樣樣需要人服伺，個性嚴肅不苟言笑，參加據點3個月後，個性大幅度轉變，不但變的和藹可親、笑口常開，還經常主動協助他人。另外一對同是84歲的夫妻檔學員，妻子王林錦綢因行動不便，到據點是持四腳助行器過來，不太喜歡活動，臉上無笑容，參加據點4個月後，現在已經拿單手助行器走路，腳力越來越好，變得喜歡和同儕互動，也愛跟著大家做音樂律動課程。
「三樂學堂」歡迎年滿65歲以上長輩加入行列，每週五上午一起來上課、做運動，有動態、靜態等豐富課程安排，肯定讓大家滿載而歸。
(中時)
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