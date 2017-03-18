麗寶樂園施靜止魔法 4千假人創全國紀錄

我要評比

麗寶樂園遊客身穿黃布衣，扮成電影《少林足球》僧人，挑戰定格5分鐘，響應「轉動愛嘉年華假人秀公益」活動。（王文吉攝）

「1、2、3木頭人！」遊客扮成電影《功夫》斧頭幫兄弟，與4千人挑戰定格5分鐘，突破僑泰中學創下的1千人門檻。（王文吉攝）

迷彩野戰部隊挑戰時空靜止5分鐘，狀況解除後，舉長槍耍帥遊客的大喊「手好痠！」（王文吉攝）

歐風婚禮進行到一半，一聲令下新人、親友不准動，浪漫婚禮配合假人挑戰，暫停5分鐘。（王文吉攝）

假人風潮席捲全台最大渡假區！麗寶樂園與民間團體舉辦「轉動愛嘉年華假人秀公益」活動，上午邀集4千民眾挑戰世界紀錄，園方開放300名公益名額，邀請身障孩童及家人們免費入園暢玩，提前歡慶兒童節。

假人挑戰遍布渡假區6大場景，多達4千遊客自發性響應，「3、2、1」倒數聲後，全園區時空暫停5分鐘，場面浩大壯觀，主辦單位費心安排3台攝影機、空拍機等專業團隊，完整紀錄如被施了魔法般的停格瞬間。

有新人在浪漫歐風的Outlet鐘樓前拍照慶祝；還有少林寺、足球隊、棒球隊也都一起來逗熱鬧；更有全台最夯的雙層觀光巴士載有搖滾樂之王貓王一行人，變裝打扮帶著樂器前往全台灣最大的摩天輪，宛如嘉年華，熱鬧又有趣。

麗寶樂園副總王永豪表示，邀請腦麻罕病發展遲緩的身障家庭、台中市山海屯脊髓損傷協會以及台灣省天主教新竹教區附設私立藍天家園等300人入園，讓這些孩子與家庭走向戶外，暢玩園內32項遊樂設施。

王永豪說，來不及參加假人挑戰的民眾也別氣餒，自即日起，渡假區也加碼推出「LINE 好友分享月，全票第2人半價」，只要將麗寶Lihpaoresort設為好友，不但能定期收到優惠好康，出示line優惠券並於現場購買全票650元，即可享全票第2人半價優惠，3月不分平假日都能使用。

(中時)