即日起至6月底，台肥黑旺肥料價格維持不變

我要評比

針對台肥農友牌黑旺系列肥料，因為成本較高，售價每包40公斤增加40元一事。農委會為促進友善農業環境發展，嘉惠農民，已協調台肥公司，自即日起至6月底止，辦理示範推廣，由政府補助農民每包20元，其餘由台肥公司自行吸收；7月起，農委會繼續補助農民20元，至於完整售價，將視農民用肥情形再予調整。

另為兼顧農民用肥需求，該公司將持續採「雙軌制」，同時供應傳統複合肥料，及添加泥炭有機質的黑旺系列複合肥料，傳統複合肥料售價不變，提供農民多元選擇。

(中時)