南瑤宮媽祖回鑾　彰市千人相迎接駕

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信徒虔誠趴跪在市區大埔路上鑽轎底。（謝瓊雲攝）

南瑤宮媽祖回鑾隊伍進入彰化市區。（謝瓊雲攝）

南瑤宮媽祖回鑾隊伍進入彰化市區。（謝瓊雲攝）

沿途民眾熱情準備茶水、麵包乾糧，供應給徒步信徒。（謝瓊雲攝）

即將畢業的兩名大四生，大葉大學薛毓庭（左）、中台科大楊家豪全程穿上學士服加入將軍班，在進香隊伍中敲鑼。（謝瓊雲攝）

南瑤宮媽祖進香回鑾，回到彰化市區，信徒熱情迎接鑽轎底。（謝瓊雲攝）

彰化市長邱建富接下老五媽鑾轎。（謝瓊雲攝）

彰化市慈元寺天上聖母鑾轎前來接香，迎接老五媽鑾轎。（謝瓊雲攝）

南瑤宮媽祖笨港進香行程進入最後一天，媽祖鑾轎18日下午回到彰化市區，上千信徒虔誠守候在大埔路上相迎，老伍媽鑾轎抵達時，大家爭相跪拜鑽轎底，並由市長邱建富代表接駕。

今年由老二媽率隊，帶著興二媽、老五媽出發為期七天六夜的進香活動，全程強調「拜媽祖、做環保」，除了大幅減少燃放鞭炮，還有八個里與社區志工輪流隨行，緊跟在隊伍後方沿路清掃垃圾及炮屑等廢棄物。

今天下午回鑾隊伍進入彰化市區，清潔隊更出動多達30名隊員沿路清掃，搭配一部造價350萬的德國製的多功能城市掃街車，配備三支旋風刷頭、與高壓水柱清洗路面，迅速恢復市容整潔。

今年沿途邀請媽祖鑾轎作客的宮廟比往年更多，數度導致行程延誤，老二媽鑾轎昨天下午出溪州鄉界後，還一度上演迷途失蹤記，沒跟上前方老五媽和興二媽的鑾轎隊伍，受到錯誤指引繞遠路徒步到北斗鎮，導致駐駕員林市區的時間從昨晚7點延遲至深夜近12點。

邱建富指出，進香活動全程都有GPS衛星定位方便信徒追蹤媽祖鑾轎行進所在位置，昨天卻傳出媽祖GPS出現在日本長野縣，接獲日本媽祖會信徒網路來訊反映才得知，經查證發現是有網友太過熱情駭入網站修改位置。

邱建富表示，今年八天七夜的進香活動圓滿落幕，也創下許多新紀錄，包括全程燃放鞭炮、金紙的數量創歷年新低；另外，由於三座媽祖鑾轎都重達80幾公斤，轎班人員扛轎人數突破6000人次，創下新高。

(中時)