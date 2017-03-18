中部辦公室成立 總統肯定中彰首長努力

總統府中部辦公室今天成立，台中市長林佳龍與彰化縣長魏明谷向總統蔡英文報告施政主軸，蔡總統除肯定兩位首長為地方發展很努力外，更期許中央結合地方做好基礎。

蔡總統今天到台中市政府陽明市政大樓與中彰投苗地方人士茶敘，會中並宣布將借用市府豐原陽明市政大樓的市長會客室與會議室，做為未來到中部會客、辦公空間之用，台中市長林佳龍、魏明谷、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純、張廖萬堅等人陪同與地方人士敘舊。

在選舉期間蔡總統曾在豐原租屋，她今天在致詞時說，就任總統後，租屋已還給房東，讓她有些失落感。林佳龍則代表歡迎總統回娘家，他說，豐原區的里長都來了，迎接總統回娘家，未來可利用中部辦公室與基層好友茶敘。

林佳龍表示，區域聯合治理已在總統倡議下蓬勃發展，過去一年來受惠很多，包括智慧機械辦公室在台中市設立、清泉崗機場升格國際機場、捷運綠線興建、捷運藍線通過、捷運綠線延伸到彰化、山手線，還有中部殷切期盼的會展中心，中台灣新時代將來臨。

魏明谷指出，彰化積極推動綠能建設，規劃在外海建置800到1000支風力發電機，招商成果斐然，預估投資額超過1兆多元，希望今年7月成立彰化電力公司，也希望能獲得台電公司的配合，未來台中捷運綠線不只要延伸到彰化，更要延伸到鹿港，才能吸引台中人來鹿港觀光。

總統除肯定中彰兩縣市長的施政主軸外，還說，上月中央與地方合作在台中成立智慧機械推動辦公室，希望推動中部地方產業製造升級，但產業要振興，地方基礎要做好，現在推動的前瞻基礎計畫就是要將中央與地方力量結合起來，一起將基礎做起來。1060318

(中央社)