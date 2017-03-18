書畫含情 汪濟陸貞書畫展

書畫家汪濟3月2日病逝，享壽92歲，他的女兒汪慕慈為父母親舉辦「汪濟．陸貞─書畫含情」書畫展，今天揭幕。展覽作品以汪濟寄情詩詞書畫，彰顯他對家庭、妻子、故鄉、本土的深情為主軸，鋪陳展現汪濟一生各階段、各層面的代表作。

這次展出的作品包括汪濟的山水25幅、詩詞書法25幅、瓷器10件，以及陸貞女士的工筆花卉20幅。值得一提的是，此次畫展展出汪濟巨幅山水作品500公分乘122公分，展出作品中，有潑墨、斧劈皴、介字點、懸筆、破筆、暈染和自創的皴法等各種作畫筆法，深遠的層次表現，完美無瑕。

至於陸貞女士的工筆花卉，以細膩的筆法，把花兒的嬌媚姿態化為紙上柔情美意，色彩層次將春天嫩綠花紅配得極為討喜。

汪濟1924年出生於文風薈萃的安徽桐城，從小在書香門第濡染文化，隨手拿到的瓦片碎磚，家中的庭院門牆都有他的自由揮灑。在7歲時，向鄉老榮公學習書法，開啟書畫不輟的一生。

少年時期，汪濟開始遍嘗流離顛沛，歷經了對日抗戰與國共內戰，跟隨著部隊輾轉退居到台灣，戎馬倥傯之際，從未稍懈閱讀與書畫，汪濟跟隨張穀年大師勤習中國文學及書法，其間也得到張大千與劉太希等名家的指點，他的創作也因而突飛猛進，半生為國盡忠服務，直到國防部第二廳通信少校退役。

汪濟自軍中退伍後，展開他人生的另一個階段，也就是他擔任國畫老師近40年的教學生涯，即使他退下教職之後，也從未懈怠手中的畫筆，源源不斷的創作意念，隨著人生閱歷而更顯豐富與深邃，最令人感佩的是，每隔幾年，他一定會在國內或對岸舉辦畫展，這份執著與奮進，以92高齡的他而言，真可謂「活到老，畫到老」，他所累積的創作經驗，造就了不同時期的特色和意境。

陸貞女士是一位純樸善良、相夫教子的傳統賢慧女性，她跟隨在丈夫汪濟身邊習畫，一埋頭就是40年，細膩的心思，在一筆一勾勒間，嶄露盡至，她擅長花鳥工筆創作，以夫為師，書畫傳情，怡然自得。

汪濟伉儷相倚相靠，連枝比翼，互相扶持，經過歲月的日積月累，在一筆一畫的翰墨彩繪之中，勾勒出兩人的真摯之情，鶼鰈情深，浸潤於畫，你儂我儂的深情，儼然已留痕於紙上。1060318

(中央社)