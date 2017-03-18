板橋警方查獲毒咖啡包 驗出與「殭屍浴鹽」同成分

我要評比

新北市警板橋分局查緝39歲江姓男子涉嫌販毒，昨（18）日下午持搜索票至江男中和區住處搜索，現場查獲海洛英、安非他命、K他命及毒品咖啡包等毒品。

警方以毒品檢測包檢測，發現毒咖啡包內竟含與俗稱「殭屍浴鹽」有相同的卡西酮成分。2012年美國「邁阿密食人魔」事件中，65歲流浪漢隆諾普普攻擊並啃食青年尤金臉部，當時隆諾普普所吸食的毒品即是「浴鹽」。

警方表示，含卡西酮類的毒品包括「喵喵」及「浴鹽」，我國屬2級毒品，國內常見是將「喵喵」摻入毒咖啡包內，「浴鹽」則鮮少發現。

偵訊後，警方依毒品危害防制條例將江嫌移送偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)