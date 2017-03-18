鷹揚八卦 賞南路鷹提倡保育

鷹揚八卦賞鷹活動今天熱鬧揭幕，民眾趁著好天氣登上賞鷹平台，在專業解說人員的解說下，欣賞遠道而來的南路鷹。

「2017鷹揚八卦-幸福森林」賞鷹活動今天在八卦山脈生態遊客中心揭幕，包括彰化縣政府農業處處長黃碧海、交通部觀光局參山國家風景區管理處處長吳主治以及林務局南投林區管理處副處長陳耀榮等人都出席了開幕式。

代表彰化縣長魏明谷出席活動的黃碧海致詞時說，約有1個月的時間，遠道而來的南路鷹是先後來到八卦山脈，每年的鷹揚八卦活動剛好為民眾進行一場生態教學。

黃碧海表示，以往南路鷹在每年3月春季時來到八卦山，當時民眾缺乏保育觀念進行濫捕，近幾年來，在政府與保育團體的努力之下，南路鷹已經成為彰化的嬌客。

今年的鷹揚八卦活動以幸福森林為訴求，在八卦山風景區的賞鷹平台設有生態小徑，讓民眾能在最佳位置賞鷹，也有生態遊戲讓民眾了解生態保育和生活的關係，八卦山脈生態遊客中心也有播放相關影片，而為了響應環保以及節能減碳，主辦單位也安排接駁專車，歡迎民眾多加利用。1060318

(中央社)