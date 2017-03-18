秘魯綠能科技研討會 介紹台灣能源技術
駐秘魯代表處日前和秘魯工程師學會（CIP）共同舉辦「綠能科技研討會」，除駐秘魯代表吳進木應邀致詞簡述台灣再生能源發展外，台灣能源廠商也在會中主講綠能相關產品科技與應用。
駐秘魯代表處14日與秘魯工程師學會共同舉辦「綠能科技研討會」，吳進木與貿協處長邱揮立，應邀致詞簡述台灣再生能源發展經歷與播放相關影片。太陽光電能源公司總經理陳進輝及台灣超電素流環保科技公司總經理(二余)子瑄，分別主講綠能相關產品科技與應用。
吳進木致詞時指出，現今全球暖化的情況下，綠能科技更顯重要，台灣在太陽能、電子科技、半導體、LED照明等領域的發展具代表性且名列世界前茅，應用於綠能相關產品的經驗及技術，皆可與秘魯產業界交流合作，並成為秘魯發展綠能科技的借鏡。
出席研討會的工程師、記者及學會會員等約計50餘人，皆對台灣太陽能及環保科技表達高度肯定。1060318
(中央社)
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