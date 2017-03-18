洪秀柱：從明年基層選舉開始重返執政
國民黨主席洪秀柱今天在澎湖與幹部座談時指出，民進黨在選舉時喊出「國民黨不倒，台灣不會好」，現在國民黨都倒了，台灣也沒比較好，國民黨從明年基層選舉開始，重返執政。
洪秀柱今天以國台語雙聲帶與澎湖的黃復興與地方黨部幹部座談，對於黨主席多人參選，要黨員幹部放心，這是競爭年代的來臨，建立公平公正，公開透明的民主之爭。
她在澎湖分別與龍行新城、馬公、白沙和湖西等鄉與基層幹部座談，並專程前往湖西龍門探視102歲的「人瑞黨員」洪文魁，除了致贈禮金和合切蛋糕外，對於人瑞黨員五代同堂，子孫100多人，幸福美滿，是今天到澎湖最快樂和最高興的事。
洪秀柱在龍行新城與幹部談話時指出，總統蔡英文政府宣稱有5000多位共諜，知道這些人在台灣，未來只要是反對或不高興，就可以抓起來，比威權和戰時還恐怖，「現在的綠色恐怖驚死人」。
她說，國民黨執政幾10年來，盡了很大的努力，有很好成績，讓台澎金馬安定生活，經濟發展，這些遠離他鄉的長輩就能體會，可是國民黨的努力經營耕耘，卻在2014年和2016年接連的2次大選，輸的很凄慘，失去政權要檢討，創造幾10年的執政經驗，要檢討，未來重拾國人對國民黨的信任，是最重要的。
洪秀柱表示，民進黨執政後，兩岸關係凍結，觀光客不來，就沒有錢潮，還有一例一休，年金改革更是搞到軍公教警消勞，沒有一個滿意的，因此，「不怕貨比貨，就怕不識貨，國民黨還是不錯的」，仔細檢討，認真追求未來重返執政。1060318
(中央社)
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