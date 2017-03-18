要山有山要水有水 法國人度假愛留國內

3月還沒過完，部分法國人已開始規劃夏季長假。根據旅遊顧問機構調查，今年有度假計畫的人比去年增加，不過多數傾向留在國內。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年3月18日

3月還沒過完，部分法國人已開始規劃夏季長假。根據旅遊顧問機構調查，今年有度假計畫的人比去年增加，不過多數傾向留在國內，度假一趟的預算平均為每戶新台幣5萬1700元。

近年，最受法國人喜愛的旅遊目的地包括葡萄牙、西班牙等地，這些國家鄰近法國，消費水準較法國低，氣候也穩定；而以往受到青睞的突尼西亞，則因恐怖攻擊威脅而暫時讓法國人卻步。

今年3月的巴黎旅展（Salon du Tourisme）以古巴、秘魯等中南美洲國家為重點，歐洲國家中則強打羅馬尼亞，這些也是法國人近年偏愛的新興度假目的地。台灣今年也首度設攤參展。

費加洛報（Le Figaro）引述觀光研究顧問公司Protourisme的評估報導，法國人今年的旅遊意願比去年高，約2920萬人有度假計畫，比去年多160萬人，增加的部分主要是中產階級家庭和一些退休人士。

但其中只有730萬人打算在法國以外的地點度假。法國本身就是跨國觀光客最喜愛的旅遊目的國，去年迎接約8300萬人次的外籍遊客，穩坐世界第一。且法國要山有山、要海有海，法國人寧願待在國內也不奇怪，對法國旅遊餐飲業者來說，這也有助於彌補因恐攻威脅而流失的外籍旅客消費。

法國人今年的夏季度假預算，平均一戶是1576歐元（約新台幣5萬1700元），以平均度假一趟9.5天來算，每天約花費166歐元，交通費另計，和去年差不多。1060318

(中央社)