違反最低工資等 迪士尼補發380萬美元

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美國迪士尼公司（Walt Disney Co）因違反最低薪資及加班工作規定，同意補發380萬美元薪資給佛羅里達州的員工。此舉是迪士尼與美國勞工部協議的舉措之一。

迪士尼因違反相關規定，而遭勞工部調查。

美聯社報導，美國勞工部今天表示，薪資將補發給佛羅里達的迪士尼假期俱樂部管理公司（Disney Vacation Club Management Corp.）和迪士尼公園與渡假村，超過1.6萬名員工。

美國勞工部工資工時處（U.S. Department of Laor Wage and Hour Division）表示，迪士尼公司扣除制服開支，使部分員工的時薪低於聯邦的最低薪資。

工資工時處另指出，迪士尼也沒給輪班前後仍有在工作的員工薪水，不過調查期間，迪士尼公司均充分配合。

奧蘭多當地電視台WFTV9報導，迪士尼公布聲明，同意補發薪資。聲明說：「勞工部確認部分在輪班時間外工作的員工，我們會提供一次性的薪資補發以解決問題。我們會調整程序，避免日後再發生這種情況。」（譯者：中央社陳亦偉）1060318

(中央社)