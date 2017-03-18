川普梅克爾會面談經貿 擱置歧見沒火氣
美國總統川普和德國總理梅克爾今天在白宮會面，首次舉行會談，雙方試圖暫時擱置歧見。而在提到經濟議題時，梅克爾嘗試營造和緩的氣氛。
美聯社報導，梅克爾告訴川普：「德國的成功通常是德國的自身成功和歐洲的團結整合所促成。這點我深深相信。」梅克爾此言似想向川普傳遞歐盟帶來的好處。川普不但支持英國脫離歐盟，也對多邊貿易協議多所懷疑。
兩人雖努力表達共同之處，但首次的接觸顯得生疏，有別於梅克爾和歐巴馬在他8年總統任期的熱絡關係。梅克爾在記者會一開始試圖暖場表示：「彼此對話比透過另一人好多了。」
梅克爾微妙提到，她代表德國的利益，川普則代表美國的利益。這是兩人各自的使命。她說，他們「也試圖解決彼此有歧見，但試圖團結大家的議題」。
這場白宮會面，討論包括強化北大西洋公約組織（NATO）、打擊伊斯蘭國（IS）集團、阿富汗衝突，以及化解烏克蘭衝突等議題，皆有待兩國密切合作。
在談到貿易議題時，川普說，美對德貿易關係將「極好」。川普一向強烈抨擊對外貿易和國家安全協議，但川普暗示，他只會試著修正貿易協議，以更符合美國利益，而不是全然退出。
川普說，貿易協議造成貿易赤字擴大。根據美國商務部數據，去年美對德貿易逆差為649億美元，創下2009年以來最低。
川普說：「德國談判人員表現遠比美國談判人員好，不過，希望我們可以扯平。我們不是想贏，我們只求公平。」
梅克爾強調，貿易協議必須公平嘉惠雙方。「我認為我們在協商美國和歐盟的任何協議時，應該秉持這種精神。」1060318
(中央社)
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