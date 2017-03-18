圖書館在餐廳辦書展 吃緬甸菜看緬甸書

一邊品嚐家鄉味，還可以看到自己母國最新的熱門排行榜書籍。新北市圖中和分館在餐廳辦書展，緬甸新住民可以邊吃家鄉菜邊看書展，也讓下一代了解自己的故鄉。

長期在緬甸經商的中華民國緬甸經濟文化交流協會榮譽理事長胡維新，特別利用經商時購買了上百本2017緬甸暢銷排行榜的最新書籍捐贈給中和分館。

為了迎接即將到來的潑水節，中和分館特別和華新街上的南洋料理店合作，即日起至4月18日止，在「傣族姑娘」南洋料理店內推出緬甸10大熱門排行榜書展以及閱讀茶會，讓到店裡用餐的緬甸朋友，也可以看到家鄉最暢銷的新書。

緬甸籍的楊仲青說，沒想到來餐廳吃飯，竟然可以看到家鄉的熱門暢銷書，來台灣10年，除了回家可以順道帶幾本自己喜歡的新書，不然很難可以看到熱門暢銷書，覺得很開心，很想馬上借回家閱讀。

在台灣居住20年，同樣是緬甸籍的「傣族姑娘」料理店的老闆楊光保說，到台灣之後，因為想念家鄉的味道，所以開始著手嘗試自己製作家鄉的料理，希望可以藉由和圖書館的合作，讓大家更認識緬甸文化。

新北市立圖書館表示，對新住民與外籍移工而言，能吃到家鄉美食是一種身心的雙重滋潤，如果能再閱讀屬於「自己」家鄉的書籍，解鄉愁之外，還能豐富精神生活。

為鼓勵新住民閱讀，新北市立圖書館今年計畫與華新街的餐廳合作，每季為不同國家的新住民朋友舉辦專屬的閱讀茶會，除了邀新住民朋友一起來分享自己的經驗與故事，同時為新住民朋友推薦好書、介紹圖書館資源，希望讓新住民能走入圖書館，享受閱讀所帶來的樂趣。1060318

(中央社)