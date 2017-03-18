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傳遞特殊奧運火炬 台灣警代表繞行奧地利

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傳遞特殊奧運火炬 台灣警官與全球執法人員共同參與
警政署專員林軍廷代表台灣，前往奧地利參加傳遞火炬之盛會。(林郁平翻攝)
傳遞特殊奧運火炬 台灣警官與全球執法人員共同參與
林軍廷警官與特奧運動員合影。(林郁平翻攝)

2017年冬季特殊奧林匹克運動會世界賽將於3月18日至24日在奧地利展開，副總統陳建仁也特別在15日為我國運動員授旗，鼓勵這些智能不足運動員邁向國際，爭取國家榮譽。為響應世界公益，警政署派出署專員林軍廷代表台灣，與全球執法人員一起與特殊奧運運動員一同繞行奧地利，傳遞2017冬季特殊奧運聖火火炬，號召公益與宣揚特奧精神，並鼓勵這些特奧運動員邁向國際，為台灣爭光。

警政署表示，國際執法人員火炬跑終點聖火跑「Torch Run Final Leg for Special Olympics」，是每屆特殊奧運開幕之前的重要誓師活動，來自世界各地的執法人員都會聚集在一起，持著象徵自由、傳承的奧運火炬，與特殊奧運運動員肩並肩跑入特奧舉辦城市，傳遞公益與特奧精神，並在運動會開幕式上點燃聖火。

警政署指出，我國從署長陳國恩在擔任公關室主任時即積極推動、參與響應至今，本屆2017冬季特奧，也派出警政署專員林軍廷代表台灣，前往奧地利參加傳遞火炬的盛會，跟世界各國執法人員走訪奧地利各個大小城市，除了為中華健兒加油打氣，也同時宣揚台灣文化與優良警察精神。

林軍廷並在奧地利特奧舉辦地里歐本城鎮（Leoben）發表演說，向世界各地推廣台灣美麗、友善的居住環境，以及台灣警察熱衷公益、積極服務的優質精神。執法人員所持的火炬將在當地時間3月18日下午5時跑進冬季特殊奧運會運動場內，點燃聖火為冬季特殊奧運揭開序幕。台灣特奧代表團已在3月16日進駐選手村，並開始進行包括地板曲棍球、花式滑冰競速滑冰、及雪鞋等各競賽項目的場地適應，準備今明兩天的能力評估分組競賽。

(中時)

關鍵字：特殊奧運火炬冬季特殊奧林匹克運動會世界賽國際執法人員火炬跑終點聖火跑
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