傳遞特殊奧運火炬 台灣警代表繞行奧地利
2017年冬季特殊奧林匹克運動會世界賽將於3月18日至24日在奧地利展開，副總統陳建仁也特別在15日為我國運動員授旗，鼓勵這些智能不足運動員邁向國際，爭取國家榮譽。為響應世界公益，警政署派出署專員林軍廷代表台灣，與全球執法人員一起與特殊奧運運動員一同繞行奧地利，傳遞2017冬季特殊奧運聖火火炬，號召公益與宣揚特奧精神，並鼓勵這些特奧運動員邁向國際，為台灣爭光。
警政署表示，國際執法人員火炬跑終點聖火跑「Torch Run Final Leg for Special Olympics」，是每屆特殊奧運開幕之前的重要誓師活動，來自世界各地的執法人員都會聚集在一起，持著象徵自由、傳承的奧運火炬，與特殊奧運運動員肩並肩跑入特奧舉辦城市，傳遞公益與特奧精神，並在運動會開幕式上點燃聖火。
警政署指出，我國從署長陳國恩在擔任公關室主任時即積極推動、參與響應至今，本屆2017冬季特奧，也派出警政署專員林軍廷代表台灣，前往奧地利參加傳遞火炬的盛會，跟世界各國執法人員走訪奧地利各個大小城市，除了為中華健兒加油打氣，也同時宣揚台灣文化與優良警察精神。
林軍廷並在奧地利特奧舉辦地里歐本城鎮（Leoben）發表演說，向世界各地推廣台灣美麗、友善的居住環境，以及台灣警察熱衷公益、積極服務的優質精神。執法人員所持的火炬將在當地時間3月18日下午5時跑進冬季特殊奧運會運動場內，點燃聖火為冬季特殊奧運揭開序幕。台灣特奧代表團已在3月16日進駐選手村，並開始進行包括地板曲棍球、花式滑冰競速滑冰、及雪鞋等各競賽項目的場地適應，準備今明兩天的能力評估分組競賽。
(中時)
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