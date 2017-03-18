吃家鄉菜看家鄉暢銷書 新住民：有回娘家的感覺
為一解新住民與移工思鄉之情，也讓一般民眾接觸多元文化，新北市立圖書館、中華民國緬甸經濟文化交流協會及中和華新街「傣族姑娘」南洋料理店合作，在店內展出緬甸2017年十大排行榜書籍，嫁來台灣10年的楊仲青開心笑說，邊吃家鄉菜、邊看家鄉暢銷書，真的很有回娘家的感覺。
長期在緬甸經商的中華民國緬甸經濟文化交流協會榮譽理事長胡維新，特別購買上百本2017緬甸暢銷排行榜最新書籍捐贈給新北市圖中和分館，為鼓勵與方便新住民閱讀好書，同時迎接即將到來的潑水節，市圖與「傣族姑娘」南洋料理店合作，今天（18日）起至4月18日，推出緬甸10大熱門排行榜書展及閱讀茶會，吸引大批緬甸籍新住民參加。
新住民楊仲青說，嫁來台灣10年，除了偶爾回娘家可以順便帶幾本家鄉的新書外，在台灣很難看到家鄉的書，沒想到來餐廳吃飯，竟然可以看到家鄉的熱門暢銷書，真的很感動。
在台灣已住20年的「傣族姑娘」料理店緬甸籍老闆楊光保也說，因為想念家鄉的味道，開始著手嘗試自己製作家鄉的料理並開店，希望這次可以藉由和市圖的合作，讓大家更認識緬甸文化。
市圖表示，為鼓勵新住民及東南亞移工閱讀，市圖去年邀請新住民當選書香大使，到東南亞主題書店挑選來自家鄉的新書，由圖書館買單後借回家閱讀，深受新住民朋友的喜愛，今年再與華新街南洋料理店合作，每季都將為不同國家的新住民舉辦專屬的閱讀茶會，讓新住民走入圖書館享受閱讀樂趣，也歡迎一般民眾一同深入了解多元文化，詳細資訊可上市圖網站（http://goo.gl/RBVHFf）或電洽(02) 29492767查詢。
(中時)
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