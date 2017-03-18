高雄管線再爆 藍議員點名要相關局長下台負責

高雄17日發生包商挖破中油管線，引發爆炸憾事，高市議員陳麗娜今日發出新聞稿，對傷亡者表達不捨，並痛批市府在高雄氣爆後沒爭到管線安全，仍讓市民置身險境，要求市府不能將錯誤全推給廠商，更直接點名相關的經發局、工務局、水利局、勞工局必須有人下台負責。

對此，高雄市政府新聞局長丁允恭回應，市府目前要務是對傷亡人員進行慰問與照顧，並絕對會配合檢警單位釐清事故責任，但事實上，市府先前提升管線安全與緊急應變機制的規畫，確實在短時間內阻絕災情擴大，相關工作腳步不應停滯，而是要更加進步，務求將災害發生機率降至最低。

國民黨籍高雄市議員陳麗娜表示，高雄氣爆後，陳菊藉此力爭中油等石化業總公司南遷，收取石化管線費，也成立管線安全辦公室，設置道路挖掘管理中心等，如今中油已南遷、業者也乖乖年繳5000多萬元管線費，「陳菊市長要的都已通通到手，但高雄市民卻無法獲得最卑微、免於氣爆的恐懼，這樣說得過去嗎？」

陳麗娜說，澄清路氣爆凸顯市府只做表面文章、不顧公安的老問題，管線安全辦公室、道路挖掘中心等單位更形同虛設，她要求相關的經發局、水利局、工務局、勞工局等單位，一定要有人為此下台負責。

針對澄清路管線爆炸，基進黨昨也發出新聞稿，強調管線安全是宜居城市的必要條件，基進黨對此提出幾項要求，包括中央即刻檢查全台天然氣管線安全、交通及經濟二部加速油槽遷移計畫、高市府再次嚴格檢視高雄市所有的民生及非民生用途的石化管線，要求業者加強安全措施及維護管理。

(中時)