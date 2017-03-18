義大世界購物廣場春夏檔期即日起全新登場，推出多重優惠好康
義大世界購物廣場春夏檔期即日起全新登場，推出多重優惠好康，最受期待的就是「E點換現金」。「E點換現金」推出後受到會員熱烈回響，週週搶兌一空，春夏檔期再次推出回饋E卡會員。
義大表示，即日起至6/11期間每週星期二，憑E卡扣50點即可兌換義大世界100元現金禮券乙份，扣100點即可兌換二份，以此類推，每週限量兌換2000張，數量有限，兌完為止。
義大指出，為了呼應春夏漫遊氛圍，本檔期特別推出的「E卡滿額禮」活動，即日起至6/11期間，憑E卡加當日消費累計滿指定金額發票，即可兌換滿額禮乙份。滿1萬5000元兌換旅行印象馬克杯，限量3000組；滿3萬元兌換PROTEST旅行盥洗包，限量1000組；滿6萬元兌換Hallmark薰衣草花研手護組，限量250組。數量有限，兌完為止。
E卡好康優惠不斷，還沒成為E卡會員的也有好康！即日起至6/11期間，憑當日消費累計滿1000元發票申辦新卡者，可立刻獲得E卡點數15點。E卡在手妙用無窮，憑E卡還可享有C區1F奇幻島探索樂園蹦床免費體驗30分鐘；C區2F雷射戰場及C區4F傑克與魔豆立體旋轉溜滑梯也推出春夏優惠，一次購買2張相同設施門票只要150元(原價100元/張)。
(中時)
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