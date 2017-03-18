名家視評》王丰：犯傻的黨產會和國民黨(若無法收看，請看以下視頻)

名家視評》王丰：犯傻的黨產會和國民黨

國民黨近日透過自查舊有黨產，發現一批民國36年中央政府發行的第二期美國黃金公債，估算現值，竟然價值約有新台幣385億元！對此，國民黨行管會主委邱大展特別出示美金公債債券影本及相關文件，呼籲蔡英文政府的黨產會「應正視國民黨對國家財政貢獻」。對此，知名政論家王丰表示，由這起事件，可以看出「黨產會和國民黨，都犯傻！」

王丰表示，「民進黨成立不當黨產處理委員會，可能比要蓋美墨邊境長城的川普還要愚蠢」，「難到黨產會是幫統一之後的新中國數鈔票嗎？」

至於國民黨方面，為甚麼在這事件上也犯傻？且看王丰一針見血深入分析。

(中時電子報)