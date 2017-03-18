好天氣出海捕魚 澎漁會選舉投票創新低

澎湖區漁會改選今天舉行投票，由於天氣好轉，漁民大都出海作業，選舉結果平和順利，不過，投票率僅1成51，創下歷屆新低。

澎湖區漁會選舉，今天在全縣全縣60個投票所投票，會員選舉人數1萬9823人，在68個漁民小組中，其中會員代表部份有5個選區有競選，其餘都屬同額，順利選出會員代表和漁事小組長等各51人。

澎湖縣政府農漁局長陳高樑、區漁會理事長歐英豐、總幹事蔡月嬌等人，分別前往各投開票所巡視投開票情形，同時慰勉各投開票所工作人員辛勞。

蔡月嬌表示，澎湖區漁會今天完成第一階段的漁民小組長與會員代表選舉，近期內將召開第1次會員代表大會，進行理、監事選舉，由於僅監事有競選，理事亦屬同額競選，可望如期順利產生。1060318

(中央社)