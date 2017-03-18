疑釣魚失足落海 尋獲7旬翁遺體

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新北市消防局今天上午10時多接獲通報，瑞芳區建基路二段，約在白色愛琴海對面，有民眾目擊一名76歲的釣客郭男不慎落海，打撈上岸時已明顯死亡。

警消獲報後，立刻出動人車前往搶救，報案人表示，當時有5、6名民眾在釣魚，郭男疑似失足不慎落海，一旁釣客發現無法救起郭男，隨即一哄而散。

經消防、海巡及搜救人員四處搜尋後，海巡人員約在下午2時多發現郭男漂浮在深澳漁港外海，消防局立刻出動橡皮艇前往現場將遺體接回岸上，等候多時的家屬看見到郭男遺體時傷心欲絕，當場痛哭失聲，令人鼻酸。1060318

(中央社)