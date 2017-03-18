半世紀的秘密 蘭嶼拼板舟窺見海洋文化

(中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）一艘超過50年歷史、停放在台東知本老爺酒店大廳的蘭嶼傳統拼板舟，年久掉漆、蟲蛀，經蘭嶼東清部落工藝師張馬群、張世凱父子巧手修繕後有了新生命，窺見早期海洋文化智慧。

知本老爺酒店大廳散發著海洋的味道，剛修繕完工的蘭嶼傳統拼板舟，懸掛著飛魚干，舟裡有芋頭、豬肉；蘭嶼椰油國小的「小飛魚」表演展現男子氣慨的勇士舞，及演唱「美麗的大海」歌曲，迎接拼板舟新生命。

酒店總經理劉祖寧說，這艘拼板舟停放在知本老爺大廳已有24年，是酒店鎮店之寶，來自國內外的遊客都搶著與它合照。由於年久遭到蟲蛀、油漆脫落等狀況，基於對原住民文化的尊重，特聘請蘭嶼工藝師父子張馬群、張世凱1刀1斧花了3週完成修繕。

張馬群表示，在施工過程中，意外發現船底接合處，材料是用「蘭嶼花椒」根部的棉絮狀纖維，這種工法在1978年以後就沒有人使用，現代造舟更直接以南寶樹脂取代。另外在船首的圖騰，以鐵釘、而非雕刀雕刻，推斷這艘船已有50年以上歷史，全台剩下不到10艘。

張世凱說，這艘拼板舟長約4公尺，為單人舟，舟上還可看到當年船主造舟的刀痕，及捕魚時與大海拚搏的魚線磨擦痕，在修繕的過程中，讓他看見早期的造舟技術，及海洋文化的智慧。1060318

(中央社)