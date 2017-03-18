世界搏茶會 張花冠扮春神彩繪秀創意
2017年世界搏茶會今天在嘉義縣蒜頭糖廠盛大登場，縣長張花冠特別化身為「春神」，在雯翔舞團模特兒身上繪出象徵春天的花朵，展現出嘉義縣的創意與青春活力。
2017年世界搏茶會從今天起，來自日、韓、中國、印度與土耳其等國家齊聚搏茶會，展開為期10天的展演活動。
今天開幕主辦單位安排「茶香嘉境」舞蹈以及茶服時尚走秀做為開場，隨後由張花冠扮演春神在模特兒身上繪出花朵，並帶領日、韓、義大利等貴賓到搏茶各個展區體驗、感受嘉義茶香的獨特魅力。
張花冠指出，阿里山高山茶耐泡、香氣又濃，因此出了世界第一等好茶，而茶過去只是產業，現在則將茶提升成一種文化、生活美學與態度，以尊敬土地的心情來種茶葉、用奉茶的心情來招待客人，這就是嘉義獨有特色。
隨後，張花冠帶領貴賓前往搏茶場館品嚐好茶後，觀賞來自18國、60件當代名家茶器作品，同時前往「山光」與「水影」藝術茶空間，欣賞奇幻的光影變化展覽。
嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，2017年世界搏茶會除了「搏、茶藝」、「搏、茶誼」、「搏、茶器展」等主題外，還有「搏、茶遊」跟著茶旅行、與茶共舞2條遊程，精選嘉義縣特色景點，飽覽茶園之美，可上「2017世界搏茶會」官網查詢。1060318
(中央社)
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