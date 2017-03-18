植樹節送樹苗 竹縣府推「一人一樹」

新竹縣長邱鏡淳（右四）今在植樹節活動會場，親自彎腰植樹，期盼推廣「一人一樹」。（莊旻靜攝）

新竹縣政府、林務局新竹林區管理處今天一同在植樹節活動會場，免費發放茶花等苗木，供民眾索取栽植。（莊旻靜攝）

「來領樹囉！」新竹縣植樹活動今（18日）在湖口鄉戰車生態公園舉辦，現場提供2千株茶花、桂花、杜鵑等苗木，免費大方送，吸引民眾排隊領取，期望達到「一人一樹」的目標，用綠美化守護台灣。

「新竹縣2017年植樹護林、守護臺灣 」今在湖口鄉湖南村戰車生態公園舉辦，縣長邱鏡淳、湖口鄉長林志華、新埔鎮長林保祿以及縣議員張春鳳、林務局新竹林區管處長張鐵柱等人也到場，一同彎腰植樹，共襄盛舉。

邱鏡淳指出，配合林務局植樹造林政策，並營造各鄉鎮的地方景致，縣府每年調撥培育發放綠美化植栽，自2011年起，每年培育茶花、竹柏、肖楠、台灣櫸等綠美化造林苗木，提供各村里、機關、學校及民眾領取，每年均配撥約20萬株，期望達到「一人一樹綠美化」的目標。

今天活動由新竹縣政府、新竹林區管理處共同規劃，除了植樹、發放樹苗之外，湖口鄉公所、警察局、環保局、農業處、衛生局、稅捐局等單位，也在現場宣導，還有茶花評鑑、綠美化考核頒獎等。農業處指出，期望推動全民植樹，藉由宣導讓大眾擁有「植樹降低二氧化碳、減緩溫室效應」的認知。新竹縣家畜疾病防治所昨也在場免費為犬貓注射預防針，吸引民眾參加。

(中時)