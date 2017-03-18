洪秀柱澎湖之行 為102歲老黨員洪文魁慶生
國民黨黨主席之爭白熱化，主席洪秀柱17日、18日一連兩天跨海澎湖拜票，昨日專程前往湖西鄉龍門村探視102歲忠貞老黨員洪文魁，送上紅包、蛋糕祝壽，洪秀柱笑說今天行程最具意義、最有人情味。
競爭參選國民黨主席，繼詹啟賢、吳敦義陸續抵澎拉票，短短4個月內現任黨主席洪秀柱兩度前來澎湖，展現最大的誠意。
昨日下午澎湖縣黨部主委鄭清發、副主委黃同成陪同下，洪秀柱等人特地驅車前往龍門村拜訪全澎湖國民黨最資深的人瑞老黨員洪文魁，興逢102歲生日前夕，大夥一起吹蠟燭切蛋糕先暖壽。
高齡的洪文魁耳聰目明好歡喜，子女4男5女幾乎全到齊；洪秀柱讚許洪家5代同堂百多人很熱鬧，這是名符其實的「純藍家族」，尤其大家長洪文魁更是中國國民黨最忠貞的人瑞黨員楷模，家有一老如有一寶，很慶幸自己分享這份福氣與喜氣。
洪秀柱同時也前往澎湖最大的眷村集合社區龍行新城慰問所有榮民榮眷，洪秀柱開場白特別強調此趟澎湖之行並非為參選主席之位前來請託，純粹只是探望眷村兄弟姊妹們生活好不好。
洪秀柱指出，蔡英文政府執政以來，台灣變得更亂了，兩岸關係凍結衝擊觀光經濟、一例一休、同婚反同婚、年金改革等等政策，越改革越不安定，大夥都走上街頭抗議。
尤其近日公開宣稱台灣有5000名共諜，這無疑是製造族群分裂，未來恐怕將全面逮捕調查，台灣又淪陷綠色恐怖。
至於國民黨主席選舉，洪秀柱強調這是競爭時代的來臨，帶頭的大哥大姐們要有民主風度，遵守遊戲規則建立制度；大聲疾呼大家重新記起國民黨執政的好，2018年大選從地方選舉基層勝利重返執政。
(中時)
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