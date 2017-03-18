親子種樹復育紫楝樹 台江山海圳種樹築道創新風
3月大道公生，200多位台江流域親師生今天齊聚曾文溪舊河道排水線，展開年度台江山海圳種樹築道工作假期，沿河畔撿垃圾淨堤，台南市政府秘書長李孟諺、水利局長彭紹博、海尾朝皇宮主委吳進池等人，也一起與海佃國小《小台江》、水水長安、大廟興學志工夥伴，攜手分頭種下200棵台灣楝樹。
社大台江分校「跟著河流去旅行」師生，採集台灣楝樹種子，帶著市民們一起學習如何育種，呼籲大家種樹也要護樹育種，營造綠色台南新城市。
台江山海圳綠道由海尾朝皇宮、社大台江分校、海佃國小《小台江》及台南市政府、台江國家公園等公私團隊合作推動，每年都會在三月春天，大道公生時，進行山海圳種樹築道工作假期，老中青三代共同營造一條水與綠共生的台南市中央公園綠帶。
李孟諺表示，種樹長大成樹成林成道，也能促進地方發展，很有意義，彭紹博指出，很感動小台江單車壯遊倡議台灣水圳國家綠道行動，台江山海圳綠道未來還要致力於優化指示系統及水質改善。吳進池主委指出，朝皇宮推動種樹已7、8年，台灣楝樹十分美麗，也實踐大道公保境護生的精神。
海佃國小小台江六年級梁朝勛表示，淨堤過程中發現，很多垃圾都是人為，比較多的是酒瓶、煙蒂和保麗龍碎片，除了養成不亂丟垃圾，也希望透過大眾力量一起守護家鄉河川，他自己有時也會跟家人騎單車來運動兼巡視河川。
(中時)
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