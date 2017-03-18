曝光度不比小鐘Nono 小馬一度想辭行腳主持
小馬（倪子鈞）日前帶著身家上億的手機遊戲公司CEO老婆許書綺（小米）上TVBS 《小燕有約》，兩人首度接受電視節目專訪，除了一聊兩人戀愛過程，小馬也提到，過去自己很愛比較，看著Nono、小鐘當通告咖大受歡迎，讓他想放棄主持行腳節目，直到蔡頭一句「你瘋啦」，讓他當頭棒喝。
小米從小愛打電玩遊戲，從基層客服人員做起，才30多歲，就有「遊戲業最美CEO」稱譽，小米謙稱轉變真大，主持人張小燕一旁笑說：「轉變再大，也沒有嫁給小馬大！簡直是打到最大的『怪』！」
張小燕問起兩人相識過程，小米說，以前知道有「咻比嘟華」這個團體，但「只記得憲哥」。小馬也透露，婚前和小米家人吃飯，他靠「先買單」這招，擄獲岳父歡心，讓岳父直嚷著：「下次來我家吃飯！」
小馬從2005年開始踏入主持界，也在第45屆金鐘獎奪得行腳節目主持人獎，但他自曝「以前的我很愛比較」，更不諱言「價值觀扭曲」，看著Nono、小鐘上遍大小節目，心理總不是滋味，常常萌生請辭當時行腳節目的念頭，直到蔡頭大哥一句話：「你瘋啦？這就是你的代表作！」才重重地敲醒迷惘的他。
更多精彩內容，請鎖定3月20日晚間11點TVBS 56頻道《小燕有約》。
(中時)
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